Azienda sanitaria reggina, tutti i contratti a partita Iva rinnovati , tranne gli OSS. 29 operatori socio sanitari erano in servizio all’ospedale di Polistena

Saranno sostituiti da una graduatoria cosentina. Siamo alla vergogna. Per 4 anni li abbiamo utilizzati in pieno Covid poi li abbandoniamo al proprio destino

Si chiamano OSS (operatori socio sanitari),sono delle lavoratrici e lavoratori indispensabili negli ospedali per la grande assistenza che svolgono nell’accudire i pazienti ricoverati. Erano stati chiamati dall’asp di Reggio Calabria durante il periodo del Covid . In emergenza erano stati assunti con la partita Iva. La sanità durante la pandemia era al disastro assoluto. Con lo stesso meccanismo sono stati assunti, medici, infermieri ecc…adesso si apprende che l’asp guidata da Lucia Di Furia decide di rinnovare tutte le categorie escludendo in via definitiva gli operatori socio sanitari, per far posto alla graduatoria di Cosenza. Tutti dentro…tranne questi ultimi perché? In questo momento ci sentiamo vicini ai lavoratori e lavoratrici “utilizzati ed abbandonati “da uno Stato canaglia. Durante il covid hanno rischiato la vita, adesso ci dimentichiamo del loro sacrificio…e con un calcio in culo, li liquidiamo mandandoli in mezzo ad una strada. Una vergogna calabrese. Ci auguriamo che il cosentino Occhiuto possa trovare una soluzione.