Nel pomeriggio del 6 settembre, presso la Scuola Allievi Carabinieri, alla presenza delle massime autorità militari e civili, si è tenuta la cerimonia con cui il Colonnello Alessandro Magro, comandante cedente, ha affidato la Bandiera d’Istituto della Scuola Allievi Carabinieri al Colonnello Vittorio Carrara, Comandante subentrante.

Al passaggio di consegne, erano presenti anche il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Gen. C.A. Riccardo Galletta, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Gen. B. Pietro Salsano, il Prefetto Massimo Mariani e tutte le autorità militari e civili della città.

La cerimonia, in considerazione dell’assenza degli Allievi Carabinieri che verranno incorporati a partire dal prossimo 27 settembre, si è svolta all’interno dell’Aula Polifunzionale della Caserma “Fava – Garofalo”.

Durante l’evento, il Col. Magro ha ricordato con sincera commozione i tre anni trascorsi presso la Scuola Allievi, rimarcando la centralità della formazione etica e professionale dei giovani Carabinieri alle nuove istanze della società e i tanti sforzi profusi con tutti i suoi collaboratori, che ha particolarmente ringraziato, per quanto fatto e per aver preservato le attività addestrative dalla nota pandemia da coronavirus.

Concluso il discorso di commiato, il Col. Magro ha recitato la suggestiva formula di riconoscimento e consegna della Bandiera d’Istituto al collega Carrara, suggellando così il passaggio di consegna del Comando Scuola.

Successivamente, ha preso la parola il nuovo Comandante Carrara, il quale ha sottolineato l’importanza della formazione ed ha espresso la propria piena soddisfazione per l’incarico affidatogli.

La Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria è ad oggi tra le più qualificate ed efficienti ed è un fiore all’occhiello della città metropolitana. Peraltro, proprio a giugno di quest’anno, l’Istituto formativo, che dal 2020 persegue una innovativa politica di “plastic free”, ha ottenuto dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri il “Premio Ambiente” per essersi particolarmente distinto in attività meritorie a tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Il Colonnello Magro è destinato a ricoprire l’altrettanto delicato incarico di Comandante del Reparto Corsi presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

Il Colonnello Vittorio Carrara proviene dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, dove ha ricoperto per 3 anni l’incarico di Comandante.