AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA, SCHIFANI “PRONTA NOMINA DUE SUB COMMISSARI”

PALERMO (ITALPRESS) – Individuati i due sub commissari che affiancheranno il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Dopo un incontro, stamattina a Roma, con l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, il presidente Schifani si appresta alla nomina dell’ingegnere Sergio Tumminello, libero professionista palermitano di lunga esperienza nella gestione e negli interventi di numerose opere pubbliche, e dell’ingegnere Lelio Russo, coordinatore dei commissari straordinari dell’Anas e responsabile della stessa società per i rapporti con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per le procedure Via. I due tecnici svolgeranno gli incarichi a titolo gratuito. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

Il presidente Schifani è stato nominato commissario straordinario per il “Coordinamento degli interventi indicati del Piano di adeguamento e riqualificazione della A19” con decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 12 ottobre. La struttura tecnica che affiancherà il neo-commissario della A19 sarà composta da tecnici dell’Anas e da dipendenti regionali e avrà sede negli uffici di via Magliocco, a Palermo.

(ITALPRESS) – (SEGUE).