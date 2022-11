Autonomia, La Russa “D’accordo se non indebolisce unità nazionale”

MILANO (ITALPRESS) – “L’autonomia ci trova pienamente d’accordo. Io credo trovi d’accordo tutti gli italiani se non costituisce un motivo di debolezza per l’unità nazionale. Quindi bisogna contemperarla per esempio con un’istituzione che faccia da contrappeso”. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine della presentazione della Fondazione Ospedale Niguarda nell’aula Magna del nosocomio milanese.

“Con il governatore Fontana la nostra regione è stata meta di viaggi della speranza da parte cittadini di ogni parte d’Italia. Vorremmo che questo presto non servisse più e che ciascuna realtà regionale avesse le capacità che la Lombardia e il sistema sanitario lombardo hanno saputo offrire e donare a tutti gli italiani”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-