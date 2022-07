Nel processo celebrato a Catanzaro, il gup del Tribunale, Matteo Ferrante, ha assolto dall’accusa di omicidio e tentato omicidio Antonio Criniti, 32 anni, di Cinquefrondi, e Filippo De Marco, 42 anni di Vibo Valentia.

I due erano accusati di gli autori materiali dell’omicidio del biologo 42enne Matteo Vinci, avvenuto con un’autobomba il 9 aprile 2018.

La sentenza:

10 anni e 8 mesi per Filippo De Marco, 42 anni (era stata chiesta la condanna all’ergastolo);

10 anni per Antonio Criniti, 31 anni (era stata chiesta la condanna all’ergastolo);

16 anni per Vito Barbara (il pm aveva chiesto 20 anni);

8 anni per Domenico Bertucci (così come la richiesta del pm);

9 anni per Pantaleone Mancuso (l’accusa aveva chiesto 9 anni e 2 mesi);

3 anni e 9 mesi per Alessandro Mancuso (erano stati chiesti 7 anni e 8 mesi).