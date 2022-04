Nei prossimi giorni la giunta regionale acquisterà un auto da destinare alla polizia municipale di San Giorgio Morgeto. La bella notizia per il sindaco Valerioti è arrivata durante i lavori del consiglio del parco di Aspromonte dalla vice presidente della Calabria Giusy Princi. Sul fronte delle indagini coordinate dai carabinieri della locale stazione di San Giorgio Morgeto e dalla compagnia di Taurianova, attraverso delle telecamere, hanno individuato, il presunto autore dell’incendio dell’auto della polizia municipale. Si Tratta di un ragazzo residente ad Aosta originario di San Giorgio Morgeto. Il ragazzo in vacanza a San Giorgio nei mesi passati ha subito un lutto in famiglia con la morte del padre. Nei giorni scorsi era stato ricevuto dal sindaco Valerioti, lo stesso aveva chiesto aiuto al primo cittadino per avere un lavoro.