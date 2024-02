Auto bruciata a don Gianni Rigoli, tragedia sfiorata a Varapodio. Nella canonica piena di giovani, attimi di panico per il fumo che ha invaso la stanza

Adesso arrestare gli autori del gravissimo gesto. Don Gianni era stata aggredito qualche giorno addietro da individui di Amato di Taurianova e Varapodio

Don Gianni stava facendo una vera e propria rivoluzione a Varapodio, tanti giovani frequentano la chiesa e la canonica, gran parte di loro con notevoli problematiche. Come si dice in gergo un prete di strada, amatissimi da Papa Francesco. Cerchiamo di ricostruire i fatti:

Intorno alle ore 19,00 nella canonica di Varapodio, don Gianni stava svolgendo il suo mestiere di educare i giovani. La paura è stata tantissima, nel luogo dove di svolgeva l’attività di formazione in un attimo è stata invaso dal fumo. Attimi di terrore. Il parroco è molto amato dalla sua comunità. Adesso bisogna salvaguardare la sicurezza di don Gianni. Insomma bonificare con gli arresti dei mandanti ed autori del vile gesto. Al consiglio episcopale suggeriamo di non commettere l’errore di qualche giorno addietro nel far rimanere don Gianni a Varapodio. Il vescovo mons. Alberti, persona sensibile, non c’entra nulla, in quanto giustificabile non conoscendo la diocesi di Oppido-Palmi, ma i sacerdoti anziani del consiglio, conoscono molto bene la nostra realtà.