Il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari ha convocato un consiglio comunale aperto urgente, dopo l’attentato al parrocco Don Gianni Rigoli. La massima assemblea cittadina è stata convocata per lunedi 5 febbraio nel pomeriggio. Sul posto si è recato prontamente il vescovo della diocesi Alberti. Certo alcune riflessioni vanno fatte non si capisce il motivo del consiglio episcopale di non trovare per il parroco Don Gianni Rigoli una sede diversa rispetto a Varopodio, proprio per tutelare la sicurezza del sacerdote di Taurianova. Non può avere colpe mons. Giuseppe Alberti, in quanto da poco insediato nella diocesi di Oppido-Palmi, ma tra i tanti sacerdoti che ne fanno parte,nessuno ha dato il consiglio al nuovo vescovo?