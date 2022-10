Auser Taurianova, solidarietà al dott. Giovanni Calogero

Le immagini recentemente viste in una nota trasmissione televisiva non rendono merito ad un medico che, durante i tristi giorni della pandemia, si è speso con dedizione e professionalità in questa terra dalla sanità negata. Il Dott. Giovanni Calogero è stato tra coloro che, conosci del pericolo che correvano, non hanno esitato a mettere a disposizione della comunità il loro impegno e la loro professionalità.

In quei giorni di emergenza e di paura, a qualsiasi orario, tutti abbiamo avuto come riferimento il Dott. Calogero, che si è impegnato per la realizzazione del centro vaccinale di Taurianova, divenuto un punto di riferimento per tutto il territorio. in una terra dove tutto sembra impossibile, quando si è palesata la difficoltà di molti anziani a raggiungere il centro vaccinale di Taurianova, il Dott. Calogero è riuscito ad organizzare un servizio di vaccinazioni a domicilio che, sicuramente, ha salvato decine di persone che avevano difficolta ad accedere al servizio. L’AUSER di Taurianova, rammentando tutto questo, esprime piena solidarietà all’uomo e al medico dott. Giovanni Calogero per il censurabile attacco mediatico che ha subito.

Associazione AUSER “Madre Teresa di Calcutta”

Ringraziamo anticipatamente per la vostra disponibilità e porgiamo cordiali saluti.

Ass.ne Auser Taurianova