Aurora Foti la giovanissima pianista è stata acclamata a Firenze suonando il pianoforte con un brano di Gershwin la nota “ Rapsodie in Blue ” presso Palazzo Vecchio. L’artista calabrese Aurora Foti fa parte sin da bambina del gruppo musicale del padre cantautore folk Pasquale Foti I Calabrisound di Palmi ( Rc).q Aurora è studente del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria in trasferta per impegni musicali a Milano presso lo studio di registrazione “ Il Cortile” . Il pianoforte suonato da Aurora si trova all’interno della residenza appartenente alla famiglia Medici in piazza della Signoria; l’ interno accoglie un bellissimo pianoforte aperto al pubblico e la brava Aurora ha suonato con disinvoltura un brano molto accattivante in stile jazz di Gershwin la nota “ Rapsodie in Blue” . Il pubblico ha immediatamente riconosciuto le note di Gershwin ed ha acclamato la Foti di buon grado con applausi da parte di turisti e residenti presenti. Codesta gentilizia sede storica di Palazzo Vecchio rappresenta la migliore sintesi dell’architettura civile trecentesca cittadina ed è uno dei palazzi civici più conosciuti nel mondo; nel 1540 divenne “palazzo Ducale”, quando il duca Cosimo I de’ Medici ne fece la sua dimora principale. La residenza fiorentina in piazza della Signoria a Firenze , oggi accoglie la sede del Comune. Come le più celebri città del mondo ed aeroporti, dal 2019 nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio è presente un pianoforte a disposizione del pubblico. I visitatori, i cittadini e i turisti che vogliono cimentarsi sui tasti potranno farlo liberamente. Lo strumento è della Scuola di Musica di Fiesole. Il pianoforte è stato protagonista di questa bellissima esecuzione jazz dell’artista calabrese Aurora Foti, che attraverso il suo tocco, ha fatto fare un salto immaginario nei sobborghi americani più caotici di New York. Rapsodie in Blue di Gershwin fa parte del repertorio della Tesi di Laurea della Foti, che tratterà a breve presso il Conservatorio Cilea di Reggio Calabria. Il Conservatorio Cilea è magistralmente diretto dal M° Francesco Romano e dai validi docenti che hanno collaborato nella formazione della giovane artista. Aurora sta percorrendo un cammino artistico da polistrumentista e reduce di concorsi canori e musicali più importanti a livello nazionale. Grazie al percorso accademico in Canto Jazz, seguita dalla docente M° Bradrya Razem, per il pianoforte dal docente M°Salvatore M. Tripodi e il violino dal M°Faucitano Pasquale, hanno contribuito alla formazione completa della brava artista Aurora Foti. Dal nuovo anno accademico 2024/2025 Aurora sarà studente anche del corso in Canto con la docente M°Liliana Marzano, corso a cui la Foti ha superato recentemente gli esami di ammissione con ottimi voti in luglio. Potete seguire l’esecuzione al pianoforte del brano Rapsodie in Blue di Foti nelle pagine social cercando Aurora Foti e I Calabrisound sulle varie piattaforme.

