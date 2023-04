Gia dalle vacanze pasquali sono in arrivo aumenti salati per chi va in vcanza con il proprio cane, costi che lievitano sia per la presenza con il proprio canein albergo, sia per i posti disponibili nei diversi lidi privati. mentre sono in diminuzione un po in tutta Italia le spiagge libere accessibili con i propri amici pelosi, anche se ci auspichiamo che per i mesi estivi la situazione sia in imiglioramento. Ma entriamo nel dettaglio: per portare il cane nel lido con noi potremmo dover pagare fino al 15% in piu rispetto allo scorso anno. E quindi mediamente il costo giornaliero potrebbero passare da 12 a 14 euro a giornata per portare fido con noi in spiaggia. Per portare il cane con noi in albergo (la maggioranza degli alberghi e delle pensioni ricevono solo cani di piccola e media taglia ) i prezzi della camera potrebbero lievitare fino al 10% rispetto al 7% dello scorso anno. “Putroppo i prezzi per la vacanza al mare con i cani sono in aumento ed in maniera notevole- scrivono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA- e a questo pare sono a rischio diminuzione le spiagge libere, il nostro invito è rivolto ad albergatori e titolari di lidi e spiagge, chiediamo loro di tenere bassi i prezzi di accesso degli animali al seguito delle famiglie in vacanza, perchè i prezzi troppo alto possono aiutare la pratica dell’abbandono dei cani”.