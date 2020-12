Incredibile come la mancata dimensione istituzionale e politica

dell’amministrazione comunale e metropolitana, stia portando sul

baratro un territorio mortificato e in balia di mille criticità.

Restiamo attoniti dinanzi l’inerzia di una classe dirigente e di un

sindaco, incapace di ascoltare e di comprendere la gravità della

situazione. ‘Trincerato’ nel suo castello, resta indifferente ad una

mobilitazione portata in piazza per offrire delle alternative ad una

‘dis-amministrazione’; per dare un contributo di idee, e per costruire

delle proposte indirizzate al bene comune della città. Un modus

operandi che palesa mancanza di rispetto delle istanze di lavoratori e

cittadini, e di poca serietà rispetto ad impegni presi per aprire un

confronto sul documento programmatico di CGIL, CISL e UIL.

Abbiamo aperto il dibattito su tematiche che riguardano la città, e lo

abbiamo fatto con tutte le forze positive della Metrocity che vogliono

confrontarsi sul nostro canovaccio. Noi andiamo avanti per la nostra

strada, e come la nostra storia ci impone, continueremo ad incalzare

le istituzioni fino a quando non matureranno una visione e una

prospettiva lungimirante e credibile per guidare un ente intermedio

importante come la Città Metropolitana.

Cgil Reggio Calabria Cgil Piana di Gioia Tauro Cisl Reggio

Calabria Uil Reggio Calabria

Gregorio Pititto Celeste Logiacco

Rosi Perrone Nuccio Azzarà