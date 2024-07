Il Movimento Politico Spazio Civico condanna fermamente l’atto vandalico che ha danneggiato il binocolo panoramico installato a Monte Cucudo. Questo gesto vile non solo deturpa un simbolo della nostra comunità, ma colpisce anche i volontari del Comitato che, con impegno e dedizione, lavorano per valorizzare e proteggere un luogo di grande importanza religiosa, culturale e paesaggistica per Cittanova.

Purtroppo, questo non è un caso isolato. Negli ultimi tempi, si sono verificati altri episodi simili che indicano un problema più profondo nella nostra comunità. È evidente che vi è una necessità urgente di affrontare le cause che portano a tali comportamenti distruttivi.

Proponiamo che venga istituito un tavolo di lavoro permanente che coinvolga l’Amministrazione comunale, le forze dell’ordine, i rappresentanti delle forze politiche cittadine, delle associazioni locali e i cittadini, con l’obiettivo di sviluppare strategie preventive e di sensibilizzazione. Inoltre, riteniamo fondamentale potenziare il sistema di videosorveglianza nelle aree più sensibili.

Spazio Civico è fermamente impegnato a servizio del paese, per costruire una Cittanova più sicura, accogliente e solidale. Continueremo a lavorare instancabilmente per garantire che atti di vandalismo come questo non trovino terreno fertile nella nostra comunità, promuovendo il rispetto del patrimonio comune e dei valori di convivenza civile.

Movimento Politico Spazio Civico