Nell’ambito del progetto denominato “Focus ‘Ndrangheta” e dei relativi controlli disposti in questo capoluogo dalla Questura, ieri 22 novembre 2022, personale del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, coadiuvato da quello del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia e da una unità cinofila, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio mirato anche alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere di viale Isonzo, procedendo ad un accurato controllo degli stabili ivi ubicati . In uno degli appartamenti abbandonati di un palazzo, il cane antidroga, con non poca difficoltà, sotto circa un metro di cumuli di spazzatura, fiutava la presenza di sostanza stupefacente. Gli Operatori di Polizia, scavando tra le buste dell’immondizia, rinvenivano un borsello di stoffa ed un barattolo di vetro contenente 400 grammi di hashish, 85 grammi circa di marijuana e 40 grammi circa di cocaina nonché 3 bilancini di precisione, che venivano posti sotto sequestro.

Inoltre, sul tetto di altro stabile, occultato dietro un muretto, veniva rinvenuta una scatola contenente 145 cartucce per fucile calibro 20.

Si riportano i dati conseguiti dalla Polizia di Stato in questa provincia, nell’ambito del progetto sopra indicato, nel mese di novembre c.a.:

– Persone controllate nr. 2074;

– Veicoli controllati nr. 1205;

– Perquisizioni nr. 11;

– Sequestro di nr. 145 cartucce per fucile cal.20;

– Sequestri di sostanze stupefacenti così suddivise

• 390,54 gr. di hashish

• 107,08 gr. di marijuana

• 37,19 gr. di cocaina

• 3 bilancini di precisione.