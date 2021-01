Un’ intensa ed articolata attività ha caratterizzato, negli ultimi giorni, l’impegno dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati.

Questi i principali risultati conseguiti:

• 7 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria

– tre soggetti, P.A. di anni 45, C.M. di anni 44 e O.A. di anni 39, per non aver rispettato il Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Catanzaro che vietava di fare ingresso nel territorio del comune;

– tre persone per il reato di evasione poiché, sottoposte alla detenzione domiciliare, non venivano trovate nella loro abitazione all’atto del controllo;

– un altro soggetto, P.P., di anni 33, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato, poiché circolava con una patente di guida che era stata da lui, falsamente, dichiarata smarrita e successivamente, sospesa a tempo indeterminato.

• 9 persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa quali assuntori di stupefacenti, in quanto, nel corso di controlli su strada, con l’ausilio di Unità Cinofile della Polizia di Stato di Vibo Valentia, sono state trovate in possesso di dosi di eroina, cocaina e marijuana, detenute per uso personale.