Le sezioni ANPI della provincia di Reggio Calabria sono da tempo impegnate in attività di sostegno umanitario nei confronti di tutte le realtà che, per diversi motivi di carattere politico ed economico, in questo momento hanno bisogno di un concreto aiuto.

Pertanto, nei mesi scorsi si sono articolate molteplici iniziative che hanno visto impegnati gli iscritti ANPI delle sezioni provinciali di Cinquefrondi, Gioia Tauro-Rosarno-Delianuova, Laureana di Borrello, Polistena e Taurianova su diversi fronti, da quello dell’emergenza nei confronti della popolazione ucraina a quello dell’aiuto ai braccianti immigrati nella Piana di Gioia Tauro: tema, quest’ultimo, che è particolarmente attenzionato dall’ANPI territoriale, in sinergia con altre realtà politiche, associative e democratiche che, da tempo e in maniera costante, operano sul territorio.

Altre iniziative si stanno articolando, in linea con una forma di militanza che, partendo dai princìpi cardine dell’antifascismo, mira alla vigilanza e al rispetto dei dettami costituzionali in materia di diritti umani e civili.

L’ANPI pertanto vuole proporsi, e si sta già proponendo, come soggetto attivo sulle tematiche politiche più attuali e sulle loro ricadute a livello locale, lavorando in sinergia e in un clima di totale apertura, fiducia e collaborazione con tutte le realtà che hanno a cuore le medesime problematiche.

L’ANPI c’è, con coraggio e tenacia.

Firmato: Sezioni ANPI di Cinquefrondi, Gioia Tauro-Delianuova-Rosarno, Laureana di Borrello, Polistena, Taurianova.