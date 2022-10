Il dott. Francesco Nasso è un medico molto conosciuto nella piana di Gioia Tauro per il ruolo di primario della medicina dell’ospedale spoke di Polistena. Nello stesso ospedale il dott. Nasso rucopriva fino al 10 agosto la carica prestigiosa ed importante di direttore sanitario. Le indagini della polizia di stato sotto la regia del dott. Felice D’agostino, puntano diritto sulle attivite dirigenziale del primario Nasso. In questi giorni l’ex direttore sanitario non era presente a Taurianova in quanto impegnato a Napoli per un corso di formazione.