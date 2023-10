Il potenziamento dei servizi socio-assistenziali e sanitari in sinergia tra ATS capofila Caulonia, Asp di Reggio Calabria, Distretto Sanitario e associazioni del Terzo Settore, è stato al centro di un importante incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Caulonia.

L’incontro, molto partecipato, si è tenuto alla presenza del Sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso, il Sindaco di Gioiosa Ionica Luca Ritorto, il Sindaco di Pazzano Francesco Valenti, dell’assessore comunale ai servizi sociali Antonella Ierace, della direttrice sanitaria dell’Asp reggina Lucia Di Furia, della dirigente del polo sanitario di Caulonia Silvana Murdaca, della psicologa Dott.ssa Tripodi, e della responsabile dell’area Sonia Bruzzese.

«Inizia questa sera un percorso molto importante di dialogo tra la parte sanitaria e la parte socio-assistenziale del nostro territorio. È un cammino da portare avanti insieme ascoltando i bisogni dei cittadini e delle comunità dell’Ambito», ha affermato il sindaco Cagliuso, intervenendo in qualità di primo cittadino del Comune capofila dell’ATS che è composto in totale da 19 Comuni della Locride. «Come amministratori intendiamo procedere in stretta collaborazione con tutti gli operatori e con l’Asp reggina, oggi rappresentata dalla direttrice Lucia Di Furia, che ringraziamo per la sua presenza e per il lavoro che sta portando avanti con professionalità manageriale che sta incidendo in maniera positiva sul territorio e nell’area metropolitana».

«È una giornata importante per comprendere come agire insieme per affrontare e risolvere le criticità e i bisogni delle Comunità e, insieme, trovare le risposte adeguate nell’intero ambito territoriale sociale in concorso con il settore sanitario e con il terzo settore», ha aggiunto Antonella Ierace, assessore comunale di Caulonia alle politiche sociali, che ha ricordato l’importante lavoro degli uffici di Ambito.

«L’obiettivo è quello di fare il punto dello stato dell’arte del settore socio-assistenziale sanitario e programmare insieme i prossimi obiettivi», ha detto Sonia Bruzzese, che ha richiamato l’attenzione sul rapporto storico di collaborazione tra Ambito e Asp reggina, in tutte le componenti presenti sul territorio: «Siamo chiamati ad un salto di qualità ed è importante discutere insieme ai vertici aziendali e in presenza degli operatori del settore, al fine di una valutazione complessiva e per individuare un percorso d’insieme».

«Il nostro è e deve continuare ad essere un impegno costante per il territorio, superando gli ostacoli che ci sono e programmare un piano di zona mettendo al centro le persone», ha evidenziato la direttrice Lucia Di Furia che dopo aver ascoltato con attenzione le argomentazioni dei rappresentanti di associazioni che operano sul territorio dell’Asp nonché alcuni esperti del settore, ha aggiunto: «Non ci dobbiamo fermare ma dobbiamo cogliere l’occasione di acquisire tutto quello che si può per poter andare più avanti possibile e, soprattutto, non dobbiamo farci sfuggire le risorse che ci sono. L’obiettivo è raggiungere risultati che abbiamo ricadute importanti».

L’incontro è proseguito con un tavolo strettamente tecnico nel corso del quale si è discusso in maniera ancor più approfondita sulla programmazione sinergica e sul contenuto di un protocollo d’intesa tra Ambito Territoriale Sociale e Azienda Sanitaria Provinciale.