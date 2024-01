Atalanta-Sassuolo 3-1, orobici ai quarti di Coppa Italia

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta vince senza fatica. Col Sassuolo finisce 3-1 grazie alla doppietta di De Ketelaere e al gol di Miranchuk (inutile la rete di Boloca allo scadere): prova convincente da parte dei bergamaschi, la squadra di Dionisi invece non è mai riuscita a creare reali pericoli ai padroni di casa. I nerazzurri passano dunque ai quarti di finale dove sfideranno il Milan. Gian Piero Gasperini ha cambiato pochi elementi rispetto alla vittoria col Lecce, sulla destra spazio ad Holm con Miranchuk, De Ketelaere e Pasalic a comporre il tridente offensivo (in panchina il nuovo acquisto Hien). Dionisi ha mandato in campo un assetto atipico con la difesa a tre e il reparto avanzato composto da Volpato e Pinamonti. Il primo tempo è stato praticamente a senso unico, al di là duna conclusione di Volpato intercettata da Musso i padroni di casa hanno gestito il possesso del pallone senza mai andare in affanno. A sbloccare il match è stato De Ketelaere al 24′, dopo le prove generali il belga ex Milan ha agganciato una sponda di testa di Pasalic per poi girarsi in un fazzoletto, superando per la prima volta il portiere neroverde. Gli emiliani invece non sono riusciti a reagire, nella ripresa gli orobici hanno sfiorato il raddoppio prima con Miranchuk – colpo di tacco sulla traversa – poi con la zuccata di Scalvini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La poca concretezza ha ridato vita al Sassuolo che ci ha provato con Volpato e Mulattieri, ma al 18′ della ripresa il tridente ha dato nuovamente i suoi frutti: palla lavorata da Pasalic sulla corsia mancina, Miranchuk ha accarezzato il pallone per De Ketelaere che ha calciato una sorta di rigore in movimento. Per il tris è bastato attendere qualche minuto, al 26′ Miranchuk ha chiuso la pratica con una conclusione sul secondo palo terminata in buca d’angolo. In pieno recupero Boloca ha addolcito una serata amara segnando la rete del 3-1. In tribuna anche il co-chairman Stephen Pagliuca e l’ad Luca Percassi che prima del match ha premiato Teun Koopmeiners per aver raggiunto contro il Lecce le 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Atalanta.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).