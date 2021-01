Associazione sindaci “Città degli ulivi”, ” chiede che sia reso noto il calendario delle vaccinazioni anti-Covid predisposto dall’ASP di Reggio Calabria

L’associazione dei Comuni “Città degli Ulivi” chiede che sia reso noto il calendario delle vaccinazioni anti-Covid predisposto dall’ASP di Reggio Calabria.

A tal fine ha inoltrato apposita richiesta indirizzata a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, al Presidente f.f. della Regione Calabria, alla Commissione Straordinaria dell’ASP di Reggio Calabria.

Di seguito il testo integrale:

OGGETTO: Vaccinazioni anti-Covid-19.

In questa fase particolare della crisi provocata dalla pandemia i Sindaci continuano a rappresentare il primo presidio per la tutela della salute pubblica sul territorio di rispettiva competenza.

Le Amministrazioni Comunali sono costantemente impegnate in tutte le attività necessarie per una efficace azione di contrasto e di prevenzione rispetto alla diffusione del contagio da COVID-19.

In questo contesto si è appreso, con soddisfazione, che alla Calabria è stata consegnata la prima tranche di vaccini anti-Covid che è stata ripartita tra le Aziende ospedaliere e le Asp provinciali.



Secondo il piano vaccinale nazionale la priorità spetta al personale sanitario, medici infermieri e operatori che rappresentano la prima linea.

Quindi si dovrebbe procedere con l’immunizzazione del personale e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani e dei soggetti che rientrano nelle categorie cosiddette fragili.Infine si dovrebbe passare al resto della popolazione partendo dalle persone che sono impegnate in servizi essenziali come le forze dell’ordine e il personale docente e non docente della scuola.

Secondo le indicazioni fornite dalla Regione Calabria le ulteriori dosi di vaccino previste arriveranno nelle settimane del 4, dell’11, del 18 e del 25 gennaio.

Tuttavia, pur in presenza di una situazione allarmante, con la curva dei contagi in risalita e con l’indice Rt superiore alla soglia di guardia, ad oggi i Sindaci non hanno contezza del calendario di vaccinazioni predisposto dall’Asp di Reggio Calabria.

Nel prendere atto della disponibilità di un numero, pur limitato, di dosi e dell’imminente arrivo di tutte quelle previste si chiede che l’Asp renda noto, nell’immediato, il programma stilato per la somministrazione dei vaccini anti-Covid.

I Sindaci della “Città degli Ulivi” ritengono fondamentale che alcuni passaggi essenziali di questa impegnativa campagna siano frutto di una interazione istituzionale e di decisioni perlomeno condivise, nel superiore interesse della salute pubblica.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna