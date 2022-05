Assemblea Circolo PD Santa Caterina, ecco l’opinione del consigliere regionale Alecci

Oggi a Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, per l’Assemblea Congressuale del Circolo del Partito Democratico in occasione del rinnovo degli organismi dirigenti. Un circolo che si è sempre dato molto da fare per stare “vicino alla gente”, promuovendone la partecipazione attiva attraverso incontri e manifestazioni. Anche l’Assemblea odierna ha rappresentato, infatti, un’occasione di confronto molto importante, da cui sono scaturite idee e proposte interessanti riguardo lo sviluppo e il futuro di questo territorio. Si è parlato, tra le altre cose, di turismo green e sostenibile da promuovere accanto a quello balneare, di miglioramento della viabilità costiera e verso l’entroterra collinare, di rilancio dei borghi e delle tradizioni enogastronomiche. Essere presente sui territori è, a mio avviso, l’unico modo per conoscerne davvero le criticità e le potenzialità.

L’Assemblea si è chiusa con la conferma di Maria Antonietta De Francesco a Segretaria del circolo. A lei faccio i miei complimenti augurandole di riuscire a portare ancora avanti, insieme al direttivo, il buon lavoro svolto negli anni precedenti. All’incontro hanno partecipato anche il Sindaco di Santa Caterina Francesco Severino, il Segretario provinciale del PD Domenico Giampà, il Presidente della Commissione di Garanzia della provincia di Catanzaro Attilio Mazzei, il Presidente dell’Assemblea Provinciale Michele Drosi e il Deputato Antonio Viscomi.