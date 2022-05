Questa O.S., con la presente proclama lo stato di agitazione del personale dell’ASP di Reggio Calabria,

poichè più volte, per iscritto e verbalmente nelle sporadiche occasioni avute, abbiamo sollecitato la

liquidazione di quanto dovuto ed il mancato rispetto di accordi fatti. Sommariamente indicatio qui di

seguito:

 accordo del 16/2/2016 (fondo produttività anni 2010/2015);

 fondo produttività 2016/2017 saldo;

 fondo produttività 2018, 2019, 2020 e 2021;

 servizio sostitutivo di mensa (buoni mensa) dal mese di aprile 2016;

 accordo del 11/12/2020 per l’attribuzione della PEO che doveva essere erogata nel mese di

Gennaio 2021.

Malgrado le diverse sollecitazioni e I susseguenti impegni, ancora oggi a distanza, in qualche caso, di diversi

anni non abbiamo certezza nè si capisce se e quando saranno soddisfatti gli impegni assunti.

Allo stesso tempo un urgente incontro, entro cinque giorni dalla data della presente con il Commissario

dell’ASP.

A S.E. Il Prefetto si chiede l’attivazione delle procedure di conciliazione per il raffreddamento del conflitto ai

sensi della legge 83/2000 e del CCNQ 20/9/2001.

Il Segretario Territoriale RC Est

*Emanuela Barbuto

Il Coordinatore Territoriale

*Francesco Politanò