AsNALI settore energia ha deciso di revocare lo sciopero nei confronti di EG Italia spa, proclamato per il 20 Ottobre 2022 da Faib, Fegica e Figisc al quale aveva inizialmente deciso di aderire riconoscendone i motivi.

Una libera scelta di apertura al confronto per il bene dei gestori.

Ancora una volta le tre associazioni di categoria hanno cercato, nelle buie stanze del potere, di soddisfare i propri interessi a scapito del dialogo e della condivisione.

Ovviamente le rimostranze nei confronti di EG Italia spa permangono, abbiamo deciso pertanto di iniziare una protesta diversa ma altrettanto forte, decisa e incisiva.

In tal senso aumenteremo il prezzo massimo consigliato di 4 cent/euro litro un giorno la settimana, per poi, aumentare i giorni della protesta se EG Italia spa non vorrà tenere in considerazioni le nostre ragioni e le nostre proposte.

La protesta partirà nella prossima settimana dopo aver inviato formale e ufficiale nota ad EG Italia spa con indicazione degli impianti che aderiranno all’iniziativa e dei giorni della protesta.