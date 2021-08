Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro in video conferenza tra il coordinamento unitario delle associazioni

di categoria AsNALI, GAIA e GISC_ TV e il Dott. Riccardo Liberati, Esperto secondo le esigenze istituzionali del Sottosegretario di Stato del Ministero della Transizione Ecologica, On. Ilaria Fontana, che per impegni istituzionali

non ha potuto partecipare, in merito alle difficoltà che sta incontrando il settore della distribuzione carburanti,

nell’ottica della transizione verso fonti energetiche non inquinanti.

All’incontro ha partecipato anche l’On Riccardo Tucci, membro della XI Commissione Permanente Lavoro

pubblico e privato della Camera dei Deputati, gruppo M5s, mentre per il coordinamento si sono collegati

Alessandro Del Fiesco (Presidente AsNALI Nazionale), Rosario Antipasqua (Presidente AsNALI regionale Calabria),

Ferruccio Schiavello (Coordinatore Nazionale AsNALI Settore Energia), Fulvio Bettenzoli (Presidente Gestori

Autonomi Italiani Associati), Moreno Parin (Presidente Gestori Italiani Stradali Carburanti di Confcommercio

Treviso), Federica Ferri (Segreteria GAIA).

Tema centrale del confronto è stato quello di cercare di gettare le basi su cui lavorare per non abbandonare a

loro stessi i gestori che si troveranno costretti a rinnovare impianti e servizi ed accompagnarli in quello che sarà

un processo di trasformazione epocale della rete.

Sia Antipasqua che Parin hanno evidenziato le difficoltà che tale cambiamento implica sia da un punto di vista

imprenditoriale, in quanto andrà a modificare radicalmente modalità e tempi di esercizio, sia da un punto di vista

logistico strutturale, laddove esistono realtà vincolate dagli spazi a disposizione che ne limitano la possibilità di

convertire gli impianti alle nuove fonti energetiche.

Come lucidamente sottolineato dal Dott. Liberati, fondamentale sarà sfruttare le risorse in arrivo dal PNRR per

agevolare tale trasformazione, ma per far sì che ciò avvenga è indispensabile attendere i decreti attuativi.

Altrettanto importante, come giustamente suggerito dall’On. Tucci, sarà anche pensare e trovare soluzioni

adeguate a quei gestori che, non per loro volontà, non avranno la possibilità di affrontare la transizione, con il

conseguente problema occupazionale da risolvere.

Al termine dell’incontro ci si sono dati appuntamento ad ottobre per fare il punto della situazione con l’auspicio

che per tale data si abbia a disposizione un panorama normativo aggiornato su cui poter fare progetti concreti

ed iniziare a programmare la trasformazione della rete.

“Ci sono i presupposti per fare un buon lavoro”, ha commentato in chiusura Del Fiesco, “ma ci aspettiamo che il

governo attui le misure necessarie per consentire la transizione della rete senza gravare ulteriormente sui

gestori, già abbondantemente penalizzati dalla pandemia e dalla congiuntura economica”.