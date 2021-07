Due vigili urbani denunciati da un commerciante per abuso di potere.

Secondo l’esercente i pubblici ufficiali sottraevano merce minacciando sanzioni nonostante l’attività fosse in perfetta regola.

Nei confronti degli indagati le accuse sono ancor più gravi in quanto, qualora fossero confermate, commesse da coloro che dovrebbero essere garanti della legalità e tutori dei lavoratori che, in questo periodo di crisi, cercano di far sopravvivere con notevoli sforzi le proprie attività.

Un plauso, dunque al commerciante che ha avuto il coraggio di portare alla luce una prassi purtroppo ancora troppo presente all’interno dei mercati.

As.N.A.L.I., in rappresentanza della categoria dei commercianti su aree pubbliche e fieristiche, si batte per affermare il rispetto della legalità nei mercati ed esprime solidarietà al commerciante e a tutti i vigili urbani che ogni giorno svolgono onestamente il proprio lavoro.

Siamo pronti, appena sarà possibile, ad incontrare il commerciante e quanti lesi da questa vicenda.