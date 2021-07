Ancora una volta, premiata l’imponente azione aggregativa e l’ottima attività svolta dai dirigenti reggini e calabresi di uno dei più importanti Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. – L’ASI, erede del glorioso Centro Nazionale Sportivo Fiamma, ha visto fin dalla sua fondazione che risale al 1994, una importante presenza di dirigenti calabresi, consolidata oggi con la riconferma all’unanimità di Giuseppe Agliano, per la terza volta consecutiva, nella carica di Vicepresidente del Consiglio Nazionale. La riunione, svoltasi nei giorni scorsi a Roma, ha eletto anche un altro Vicepresidente in rappresentanza dei Settori Tecnici e Comitati Territoriali, nella persona del Presidente Regionale del Lazio Roberto Cipolletti. L’ASI, presieduta dal sen. Claudio Barbaro, è arrivato ad essere fra i primi quattro Enti di Promozione Sportiva per attività sul territorio nazionale, con 132 sedi periferiche, oltre 15 mila associazioni affiliate e circa 1 milione e 200 mila tesserati. A complimentarsi per questa meritata riconferma, oltre al Presidente Barbaro, gli altri dirigenti calabresi dell’Ente: il Vicepresidente nazionale Tino Scopelliti, il Presidente del Consiglio Nazionale Pino Scianò e il dirigente nazionale Nino Girella; attestati di stima anche dal Presidente del Comitato Regionale Calabria Peppe Melissi e dal Presidente del Comitato reggino Fabio Gatto. Peppe Agliano, dirigente sportivo ed esponente politico di lungo corso, ha una intensa e importante attività al suo attivo: negli anni ‘80 ha presieduto la società di pallacanestro Fiamma all blacks; negli anni ‘90 ha ricoperto l’incarico di Presidente Provinciale e Regionale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma prima e di ASI dopo; è stato amministratore comunale dal 1995 al 2011; assessore e delegato al turismo, spettacolo, sport, edilizia sportiva, bilancio, attuazione del programma e cimiteri nella prima e seconda giunta Scopelliti; dal 1994 a tutt’oggi è Consigliere nazionale ASI; dal 1996 al 2005 è stato componente della Commissione sport della Regione Calabria; nel 2010 è componente e rappresentante del Comune di Reggio Calabria nel Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di pallavolo maschile svoltisi dal 29 settembre al 10 ottobre; nel 2011 è Vicepresidente e rappresentante della Regione Calabria nel Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di pattinaggio svoltisi dal 19 al 21 settembre; nel 2012 ha ricoperto la carica di Vicepresidente Vicario e Rappresentante della Regione Calabria nel Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di Windsurf_PWA svoltisi dal 19 al 24 aprile; nel 2015 ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente e responsabile organizzativo del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di Windsurf-IFCA, svoltisi dal 28 giugno al 4 luglio. Fra i tanti riconoscimenti: il Premio Nazionale ASI “Sport e Cultura” sezione impiantistica; la Stella di bronzo CONI al merito sportivo; il Premio Nazionale ASI “Fabrizio Levati”; l’Encomio per meriti sportivi ed educativi del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria.