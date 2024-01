DICLEMENTE CORVO

Dopo la sosta relativa alle festività natalizie riprendiamo la presentazione delle squadre di seconda categoria girone E.

Con il dirigente Dell ‘ A. s. d. Sport Palmi 2018 FABIANO PEZZANI abbiamo fatto un’analisi sulla squadra Palmese.

Allo stesso abbiamo chiesto :

L’ A. S. D. PALMI 2018 ha cambiato denominazione pur avendo disputato diversi campionati di seconda categoria Da quanti anni è stata costituita la vostra nuova società?

La nostra squadra, pur se con nome diverso, esiste da più di 14 anni. Nel tempo abbiamo cambiato denominazione piu volte, si sono alternati più dirigenti, ma l’ossatura e’ sempre stata la stessa, ossia un gruppo di amici con l’intento di giocare a calcio, divertirsi e stare insieme. La nuova denominazione risale al 2018, anno di promozione dalla terza categoria.

Dopo il campionato dell’anno scorso conclusosi con la permanenza in seconda categoria Quali sono le ambizioni per il campionato 2023-2024?

Le nostre ambizioni non cambiano: giocare a calcio, divertirci, stare insieme e, se riusciamo, vincere!

Rispetto all’organico dei calciatori dell’anno scorso cosa è cambiato?

Abbiamo fatto pochi innesti e ben mirati, CARMELO LA SCALA, ANTONIO TOMASELLI, DOMENICO BURZÌ.

La nostra selezione ha criteri rigorosissimi. Chi si unisce deve sposare le predette ambizioni, nello stesso ordine elencato.

Cosi abbiamo aggiunto tre elementi ad un gruppo ben rodato.

Avete in organico gente esperta di questa categoria?

In organico abbiamo giocatori di ogni livello. Dagli esperti, i neofiti, e quelli di categoria superiore. Ma, soprattutto, abbiamo grandi uomini con la voglia di giocare .

Il settore tecnico è rimasto inalterato?

Rispetto all’anno scorso abbiamo perso un componente importantissimo come Giuseppe Caristi, che ha fatto il salto di tre categorie, andando a fare la fortuna della più blasonata Deliese. Ma abbiamo, in compenso, acquistato un nuovo preparatore atletico, Andrea Costa, che ha portato una sana dose di follia a questo gruppo di amici.

L’ organigramma societario ha riscontrato nuovi ingressi?

Fortunatamente si. Abbiamo ampliato il parco dirigenti con l’innesto del signor Gaudioso, Rinaldi, Nostro e Mallica. Dirigenti e persone perbene che hanno migliorato l’intero gruppo.

Come è composta la vostra dirigenza?

Per come già anticipato, solo da amici che hanno voglia di divertirsi e stare insieme.

Disponete di un settore giovanile?

No.

La vostra società accoglie i tanti ragazzi che oltre a lavorare giocano in questa squadra proprio formando una famiglia.

Mai parole furono più azzeccate… noi siamo una famiglia!

Non importa cosa succede noi siamo, e saremo, sempre uniti. Se poi si vince, meglio.

la popolazione Palmese vi è vicina in questo campionato?

Nnonostante a Palmi la prima squadra e’ la PALMESE, anche noi abbiamo il nostro piccolo gruppo di spettatori. Ma, soprattutto, abbiamo dei tifosi fantastici invidiati da tutte le nostre antagoniste. Tifosi rumorosi, simpatici ed anticonvenzionali.

Avete degli sponsor che vi aiutano economicamente?

Tante piccole realtà locali ci stanno vicine e ci aiutano ad affrontare le innumerevoli spese che comporta la categoria. Ma parliamo sempre di piccole cifre ed arrivare a fine anno diventa sempre più difficile.

Avete chiesto qualche aiuto all’amministrazione locale?

L’amministrazione non aiuta le società come la nostra. Dobbiamo ringraziare la PALMESE per l’aiuto che ci da nell’utilizzo del campo.

Facciamo un resoconto sulla chiusura del girone di andata del campionato?

Il nostro inizio e’ andato ben oltre le piu rosee previsioni… ma diciamo che ce lo meritiamo. soprattutto lo meritano i ragazzi che si allenano con convinzione e serietà, e lo merita il nostro più che unico pubblico. speriamo di poter continuare a sognare per come stiamo facendo… non svegliateci!

—