La Asd Gioiese 1918 informa che Mister Franco Viola, dopo aver preso visione dell’attuale situazione venutasi a creare, ha comunicato che non intende continuare il rapporto con la Società.

La Asd Gioiese 1918 ringrazia Mister Franco Viola per l’impegno profuso in questi mesi di lavoro, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera.