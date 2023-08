La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Davide Monteleone, statuario e tecnico difensore centrale, classe 95.

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo quando era in Serie A, ne diventa una colonna portante, guadagnandosi la convocazione con esordio nella Nazionale Under 19.

Nella passata stagione ha collezionato 34 presenze con la Mariglianese in Serie D.

In passato ha Esordito tra i professionisti in Serie B con la Ternana. Vanta esperienze importanti con Padova e Sicula Leonzio in Serie C,

poi Marsala, Puteolana, Città di Sant’Agata e Marina di Ragusa, sempre in Serie D.

La Società augura a Davide un affettuoso benvenuto nella famiglia Gioiese, con l’augurio più sincero di una stagione ricca di soddisfazioni