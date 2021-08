Scriviamo e pubblichiamo quanto segue per esprimere vicinanza a tutta l’area Grecanica duramente

colpita nei giorni scorsi da un incendio di portata enorme mai verificatosi prima.

Congiuntamente l’As.N.A.L.I. (Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori) Regionale di

Gioia Tauro e Provinciale di Reggio Calabria, vogliono esprimere solidarietà ai cittadini di tutta l’area.

In primis, le stesse intendono manifestare cordoglio e rivolgere un pensiero particolare alle famiglie che,

a causa del catastrofico evento, hanno perso i propri cari.

La realtà imprenditoriale dell’area è stata completamente azzerata, le aziende agricole sono state distrutte

dalle fiamme e ricostruire non sarà semplice se ognuno non farà la propria parte per non lasciare sole le

imprese, i lavoratori e tutta la popolazione.

Il presente intervento non vuole alimentare polemiche in quanto non servono a nessuno. È evidente che

qualcosa non abbia funzionato, poiché è impossibile che una bellezza naturale interamente compresa

all’interno del parco Nazionale D’Aspromonte sia andata distrutta da un incendio, il quale con un

adeguata attività di prevenzione si sarebbe potuto evitare o quantomeno domare entro un determinato

spazio.

Ciò presuppone che il sistema di prevenzione sia nullo, ma dobbiamo mobilitarci affinché questo non

accada mai più, tutelando le bellezze naturalistiche con piani di manutenzione delle foreste e di tutto il

territorio circostante, fulcro della produzione di ricchezza e sviluppo sostenibile.

L’ecosistema dell’area è completamente saltato, auspichiamo che Le Istituzioni ad ogni livello si

mobilitino concretamente per aiutare gli imprenditori a ricostruire ciò che hanno perso a costo zero perché

è difficile fare impresa, in un territorio martoriato e abbandonato da anni che lotta con un sistema viario

molto fragile e obsoleto.

Esortiamo le stesse ad una ricostruzione sostenibile ed immediata dell’area con interventi affidati alle

imprese che vogliono ricostruire senza dover aspettare anni perdendosi in un labirinto di iter burocratici

inutili.

La parola d’ordine deve essere ricostruire, mezzi, idee e soluzioni concrete indirizzate verso una strada

ecosostenibile, mettendo in atto successivi piani di protezione che creino lavoro e che mantengano

un’adeguata attività di prevenzione e manutenzione.

La nostra Associazione sarà sempre dalla parte del FARE, aiutando e sostenendo tutte le imprese che

hanno ancora il coraggio e la determinazione di ripartire più forti di prima. Ci auguriamo che al più

presto venga istituito un tavolo tecnico con tutte le parti interessate, in cui oltre ai concetti sopra elencati,

si faccia chiarezza sulla realtà dei fatti e su quali siano stati i punti critici della macchina dei soccorsi.

Nei prossimi giorni la Direzione Regionale e quella Provinciale si attiveranno per incontrare imprese e

lavoratori al fine di raccogliere opinioni e proposte.

As. N.A.L.I Provinciale Reggio Calabria As. N.A.L.I. Regionale Calabria

Il Presidente

Il Presidente

Antonino Firriolo

Rosario Antipasqua