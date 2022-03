As.N.A.L.I. , vista la difficoltà che molte aziende hanno a ritrovare le persone con i giusti requisiti per assumerli all’ interno della propria azienda, organizza per il 27 marzo 2022 una giornata dal titolo : “IncontraLavoro”.

Tale occasione ha come obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per far emergere il talento e sviluppare la competitività d’ impresa.

As.N.A.L.I. , grazie al proprio “Sportello Politiche del Lavoro”, si prefigge lo scopo di agevolare le aziende nella ricerca di personale attraverso incontri mirati con persone dotate dei giusti requisiti; ma anche di favorire e aiutare i cittadini che sono in cerca di occupazione, attraverso il contatto diretto con le aziende.

La giornata , si basa sostanzialmente su colloqui fra offerta e domanda di lavoro fra azienda e cittadini , dalle ore 9.00 alle ore 13.00.