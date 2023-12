Esprimo le mie più sincere congratulazioni all’On. Francesco Cannizzaro, a cui sono fraternamente legato sin dai tempi dell’ultima Amministrazione provinciale reggina, targata Giuseppe Raffa. Da allora, il suo percorso è stato in continua crescita, umana, politica ed istituzionale. Ora, essere nominato Coordinatore regionale della Calabria per Forza Italia non è che il meritato riconoscimento di tutto il lavoro svolto sul territorio in oltre 20 anni di fedele militanza azzurra, nonostante la giovane età.

L’incarico conferito a Cannizzaro da parte del nostro Segretario nazionale, Antonio Tajani, è un riconoscimento ai tanti risultati raggiunti in Calabria ed ai valori che ha saputo dimostrare nel corso di questi anni: passione, tenacia, lealtà, coerenza, lungimiranza. Queste capacità saranno tutte fondamentali in questa delicata fase di riorganizzazione e ripartenza su scala nazionale di Forza Italia, dopo aver incassato il brutto colpo della morte del nostro grande e unico Presidente, Silvio Berlusconi.

Faccio i miei auguri di buon lavoro al nuovo Coordinatore regionale, certo che saprà svolgere al meglio questo importante incarico. Esprimo, inoltre, sentimenti di riconoscenza al collega Giuseppe Mangialavori, che fino ad oggi ha coordinato il partito in maniera diligente e serena.