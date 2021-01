Nel primo pomeriggio di sabato 09 gennaio 2021, a Scalea, i militari della Sezione Radiomobile di Scalea hanno arrestato per evasione B.T.I. rumeno di 19 anni, ristretto ai domiciliari a seguito dell’arresto, operato poco prima di Natale sempre dai Carabinieri del locale Comando Compagnia, per furto in un’abitazione di un complesso residenziale estivo scaleoto.

I fatti risalgono alle ore 14:00 circa quando i militari, durante un normale controllo agli arrestati domiciliari, hanno accertato l’assenza del cittadino rumeno dall’interno del proprio domicilio e luogo di detenzione. Dopo una tempestiva attività di ricerca, i Carabinieri hanno rintracciato il giovane all’interno di un’altra abitazione, posta nello stesso stabile, in compagnia di una donna anch’essa agli arresti domiciliari. Il ragazzo ai militari ha fornito delle giustificazioni ritenute poco plausibili e pertanto è stato condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il prevenuto è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, svoltasi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato tradotto nuovamente agli arresti presso il proprio domicilio.