PREMESSO che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o

dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad

indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso

sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da

assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e

dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la

colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna

irrevocabili.

In data 4 novembre 2023, i Finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di

Lamezia Terme, nell’ambito di mirati controlli sulle principali vie di

comunicazione del territorio di competenza, hanno individuato e fermato

un’autovettura sospetta, in transito all’altezza dello svincolo di Falerna (CZ)

dell’autostrada A2.

Il nervosismo del conducente e l’intuito degli operanti hanno indotto a

ispezionare il mezzo con l’ausilio del cane antidroga “Tatanka”, che ha

segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti.

L’accurata perquisizione effettuata successivamente dai Finanzieri ha

consentito di scoprire, abilmente occultati in un doppiofondo nell’abitacolo, 5

“panetti” di cocaina per un peso complessivo di 5,563 chilogrammi. La droga,

opportunamente “tagliata” e confezionata in dosi, avrebbe fruttato almeno un

milione e trecentomila euro.

All’esito delle operazioni, i Finanzieri hanno sottoposto a sequestro il narcotico

e l’autovettura, traendo in arresto il conducente, siccome sorpreso nella

flagrante illecita condotta di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti di

cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Lo stesso veniva associato alla Casa

Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro a disposizione di questa Procura della

Repubblica.

Il relativo procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.

Lamezia Terme, 06 novembre 2023