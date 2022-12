Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un cinquantacinquenne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie.

Gli operatori della Volante sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, a seguito della segnalazione su linea 113 da parte di un vicino dove la stessa si era nascosta dopo l’aggressione.

La donna, che ha riportato lesioni e varie ecchimosi attorno al collo, dopo le necessarie cure ricevute dai sanitari del 118 presso la sua abitazione, ha denunciato il marito per le violenze subite che, pertanto, è stato immediatamente arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di convalida.