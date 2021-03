Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, hanno arrestato B.S. pregiudicato lametino 28enne, in esecuzione di Ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme.

Il giovane, al termine di accurate indagini di Polizia Giudiziaria, supportate da oggettivi riscontri di Polizia Scientifica, era stato deferito alla locale Procura della Repubblica, in quanto ritenuto responsabile del furto, perpetrato nel mese di Dicembre 2020, ai danni dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Perri-Pitagora”.

Nella circostanza B.S. si era introdotto furtivamente all’interno dell’edificio scolastico, agendo con violenza sulle cose ed asportando un Computer ed una somma di denaro da un distributore automatico di bevande, violando, nel contempo gli obblighi della Sorveglianza Speciale di P.S. cui era sottoposto.