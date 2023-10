Nei giorni scorsi, personale delle Volanti della Questura di Reggio Calabria ha arrestato un giovane diciannovenne in flagranza di reato di atti persecutori posti in essere nei confronti della ex fidanzata.

La donna ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato attraverso la linea 113 della Sala Operativa della Questura, perché l’ex fidanzato, che aveva lasciato da circa un mese, stava lanciando pietre contro la sua abitazione.

Gli Agenti delle Volanti sono intervenuti perentoriamente, raggiungendo l’abitazione della vittima e individuano il giovane ancora nelle immediate vicinanze, tenuto a distanza dal portone d’ingresso da un parente della donna che impugnava un coltello seghettato da cucina che ha gettato in terra appena gli Agenti sono giunti sul posto.

Quest’ultimo soggetto è stato deferito per minaccia aggravata mentre l’uomo, a seguito della denuncia della vittima, che ha segnalato diversi atti persecutori subiti nel corso degli anni, è stato arrestato e l’autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.