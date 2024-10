I Carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico e del Radiomobile della Compagnia di Cassano hanno arrestato F.M., 18enne amendolarese, in quanto ritenuto gravemente responsabile dei reati di maltrattamenti contro famigliari, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare il ragazzo sarebbe stato sorpreso nell’atto di malmenare la nonna convivente, di 82 anni, all’interno dell’abitazione nella quale vivono ad Amendolara.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di interrompere la presunta azione criminosa posta in essere e di prestare le prime cure sanitarie all’anziana.

Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati in una serie di percosse in danno dell’82enne che le hanno cagionato una serie di lesioni, oltre a condotte di opposizione nei confronti dei militari intervenuti.

All’esito delle formalità di rito, il ragazzo è stato ristretto presso al Casa Circondariale di Castrovillari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La notizia viene diffusa per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei diritti dell’indagato; resta fermo che, data l’attuale fase del procedimento, ancora nell’ambito delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti conducono ad un giudizio di gravità indiziaria, in attesa degli elementi che l’indagato vorrà addurre in suo favore e che saranno oggetto di verifica.