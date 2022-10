Marco Siclari, passa da Senatore della Repubblica agli arresti domiciliari. Eseguita a Roma l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti Marco Siclari. L’ex senatore di Forza Italia di Villa San Giovanni è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per scambio elettorale politico mafioso nel processo Eyphemos, nato dall’inchiesta della Dda di Reggio Calabria contro le cosche di Sant’Eufemia d’Aspromonte e Sinopoli.

Il provvedimento non era stato eseguito nel febbraio 2020 perché Siclari era parlamentare e la Giunta per le autorizzazioni a procedere non aveva mai deciso se accogliere la richiesta della Procura reggina.