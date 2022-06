Ieri sera, in una via del centro cittadino, le Volanti sono intervenute in un immobile dove un soggetto extracomunitario aveva forzato la catena posta a protezione dell’accesso di un appartamento e lo aveva occupato abusivamente. L’uomo alla vista dei poliziotti ha opposto resistenza brandendo un mattarello in legno manifestando l’intenzione di non lasciare l’appartamento.

Sul posto la Sala Operativa della Questura ha fatto intervenire il personale delle Volanti equipaggiato con la pistola ad impulsi elettrici Taser X2, anche in considerazione del fatto che il cittadino extracomunitario, molto agitato, aveva colpito ad una spalla un operatore di Polizia.

A seguito dell’utilizzo del Taser l’uomo è stato paralizzato temporaneamente così da consentire agli Agenti di intervenire in sicurezza e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti medici che non evidenziavano alcun trauma. Il soggetto è stato quindi arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.