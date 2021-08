Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Lamezia Terme ha tratto in arresto in flagranza di reato S. D. di anni 20, originario di Locri ma residente a S.Luca (RC), perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di una notevole quantità di sostanza stupefacente.

L’arresto è avvenuto nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, effettuata nei pressi dello svincolo autostradale, ad opera del personale del Commissariato lametino.

Il giovane a bordo della propria autovettura, aveva appena imboccato la statale in direzione di Lamezia Terme, quando veniva fermato dagli operatori di Polizia.

Durante il controllo il ragazzo aveva mostrato un insolito nervosismo e ciò aveva insospettito i poliziotti, i quali, decidendo di approfondire il controllo conducevano il giovane in commissariato effettuando una perquisizione personale.

Addosso al ragazzo veniva così trovato un involucro con all’interno gr. 221.6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Dichiarato in arresto, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, a disposizione del Sost. Proc. di Lamezia Terme, dr. Falcone.