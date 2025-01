Senza entrare nel merito della condanna e del successivo affidamento ai servizi sociali di cui poi ne ha infranto le regole, pur ideologicamente contrapposto al signor Alemanno, ritengo veramente deprecabile e disumano arrestarlo il 31 Dicembre. L’atto, pur obbligato dalla vigente normativa in materia, poteva essere procrastinato al 2 o 3 Gennaio senza infrangere alcuna legge/regolamento. Poi per quanto riguarda il reato di “influenza”, pur nel rispetto sacrale delle leggi della Stato, lo ritengo veramente ridicolo e ciò perché, a parte la maturità degli elettori che sono ben consapevoli delle loro azioni, da quando si vota in questa Repubblica (ma anche nel resto del mondo) la c.d. “raccolta” dei voti, che un tempo di faceva di porta in porta, ed oggi attraverso i mass-media ed i talkshow, non ha mai comportato alcun costringimento/coartazione nell’espressione del voto. Questa legge comporta che se, ipoteticamente, tizio telefonicamente chiede agli amici di votare per caio, potrebbe finire in manette: è sconcertante!!

Rocco Simone (ex funzionario di Polizia di Stato)