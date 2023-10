Grazie all’impegno profuso dal management agenziale, prosegue il potenziamento di ARPACAL; nella giornata di ieri, quattro nuove unità di personale hanno firmato il loro contratto presso la Direzione Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria.

Queste nuove assunzioni in pianta organica serviranno a potenziare il Dipartimento Provinciale di Crotone, il Centro Regionale Marine Strategy e il Dipartimento di Catanzaro.

La volontà è quella di proseguire con le altre procedure di reclutamento del personale autorizzate dalla Regione Calabria che, nel prossimo futuro, renderanno ancora più capillari e funzionali le tante attività dell’Agenzia che si occupa della tutela dell’ambiente e della salute di chi vive in Calabria.