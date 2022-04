ARNONI (FDI): «FRATELLI D’ITALIA PROVINCIA DI COSENZA ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI DONNA ASSUNTA ALMIRANTE»

«A nome di tutto il coordinamento di Fratelli d’Italia provincia di Cosenza, a nome della nostra comunità militante, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Donna Assunta Alimirante, vedova del compianto Giorgio padre della Destra italiana. ‘Una donna straordinaria, schietta, intelligente, un pilastro della memoria storica della destra italiana’, per utilizzare le parole della nostra leader nazionale, Giorgia Meloni», è quanto afferma in una nota Michele Arnoni, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza.

«Raffaella Stramandinoli all’anagrafe – prosegue Arnoni – da tutti conosciuta come Donna Assunta, è nata a Conflenti in provincia di Catanzaro. Una donna forte, energica fino all’ultimo dei suoi giorni, orgogliosa delle sue origini calabresi, se ne va all’età di 100 anni, compiuti nel luglio del 2021. Ne ho un personale ricordo, quando nel 2011 venne a Cosenza, su mio invito, per la visione di un film documentario sulla vita di Giorgio Almirante. Il cinema “Modernissimo” di Cosenza era stracolmo di gente. Fu un grande privilegio accoglierla nella città dei Bruzi, e per questo la ricordo con affetto e commozione. Oggi ha raggiunto suo marito Giorgio, Addio Donna Assunta».

Michele Arnoni, dirigente provinciale Fratelli d’Italia Cosenza