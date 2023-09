Archiviazione, così ha deciso il Gip del Tribunale di Palmi, Francesca Petrone, per tre medici della Chirurgia generale dell’Ospedale di Polistena (A.P., R.N. e M.G.), accusati di omicidio colposo per la morte di una donna. I fatti sono avvenuti nel giugno del 2020 quando la paziente venne ricoverata in urgenza nella Cardiologia di Polistena e successivamente trasferita nella Chirurgia generale dove, come dimostrato in sede di procedimento penale dai legali dei tre chirurghi indagati, venne sottoposta a molteplici accertamenti, oltre ad essere inviata più volte all’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro per eseguire ERCP. Nel giugno del 2020, come sostenuto dai chirurghi A.P., R.N. e M.G. in fase dibattimentale, la paziente venne sottoposta ad un semplice e routinario intervento chirurgico di colecistectomia video laparoscopica, intervento durato circa mezz’ora, dal decorso post operatorio regolare. Dopo qualche giorno la paziente lamentò altri sintomi non legati però all’intervento chirurgico, e per tale motivo venne trasferita e ricoverata prima in Medicina interna e poi in Rianimazione nello stesso ospedale di Polistena, per poi essere trasferita nella Rianimazione del Gom di Reggio Calabria e infine al Policlinico Universitario di Germaneto dove poi, purtroppo, è deceduta.

I numerosi periti nominati dal Tribunale di Palmi hanno categoricamente escluso che il decesso della paziente sia stato causato da imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente.