DI CLEMENTE CORVO

Nella prima giornata di campionato la Reggina pur non brillano, nel quarto minuto di recupero ottiene un calcio di rigore poi trasformato da Ragusa, che le permette di ottenere la prima vittoria contro la Nuova Igea al D’Alcontres – Barone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tre punti di notevole importanza, ottenuti al fotofinish in una partita certamente molto equilibrata, dove la squadra amaranto si è presentata senza tre titolari, che hanno scontato il turno di squalifica rimediato nello scorso campionato.

Punti importanti, anche in considerazione della prima sconfitta del Siracusa, una delle candidata alla vittoria finale del campionato. Certamente l’assenza del capitano Barillà, di Porcino del centravanti Barranco, si sono fatte sentire, ma in questa gara si è evidenziato che l’esperto portiere Martinez, invece di continuare a rimanere un componente della squadra separato in casa, deve essere al più presto reintegrato, in modo che la Reggina possa ritrovare dall ‘ estremo difensore, l’esperienza e le qualità che servono ad una squadra che mira a vincere un campionato . La presenza di un portiere esperto darebbe senz’altro più fiducia al reparto difensivo . Domenica prossima allo stadio Oreste Granillo ci sarà un incontro di vertice , tra la Reggina e l’ altra corazzata Scafatese. Vista l’importanza della gara è giusto incitare la tifoseria organizzata a riprendere posto nel proprio settore e tutti uniti anche con l’ apporto dei tantissimi tifosi della Piana incitare la propria squadra, affinché possa ottenere l’intera posta in palio.

Il Granillo domenica prossima deve ritornare ad essere il Granillo della serie A, dove tutte le squadre che venivano a giocare capivono l

‘ importanza del blasone della squadra amaranto . Tutti uniti per un solo obiettivo, quello della vittoria, che potrebbe dare già dalle prime gare un impennata importante alla classifica.

