Una Storia lunga oltre 50 anni, la Rappresentazione Sacra della Via Crucis Vivente Melicucchese che conta oltre mezzo secolo di tradizione, un vero e proprio set Teatrale, con oltre ottanta partecipanti, tra attori comparse ed aiutanti ed oltre un mese di prove recitate per riproporre tra storia e costumi la Galilea di 2000 anni fa’. Gruppo GEM e Parrocchia San Nicola con il Patrocinio del Comune di Melicucco propongono quest’anno la Via Crucis Vivente dai Palcoscenici con l’Ecce Homo di Ponzio Pilato e per le Vie Cittadine con la Via Crucis fino alle Crocefissione nel suggestivo Viale Teresa Napoli Romano al Calvario .

La Via Crucis Vivente viene portata avanti grazie alla determinazione del Gruppo GEM e di tantissimi volontari, che vogliono far si che questa tradizione non si perda mai e che diventi dunque un lavoro di salvaguardia e valorizzazione dell’identità comunitaria Melicucchese.

Appuntamento imperdibile dunque Venerdì 29 Marzo con inizio ore 16.00 Piazza 1 Maggio .