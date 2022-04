Il Piano Strutturale Comunale di Polistena è un traguardo importante per la nostra comunità, raggiunto dopo anni di lavoro e impegno. Se oggi lo stesso PSC è oggetto di studio da parte degli studenti della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, è per noi un grande riconoscimento che ripaga gli sforzi compiuti sinora.

Accompagnati dai docenti Sebastiano Nucifora e Gabriella Putrone un gruppo di studenti incontrerà nel Salone delle Feste venerdì mattina il sindaco dott. Michele Tripodi e l’ufficio del Piano Strutturale, strumento urbanistico che proprio qualche giorno fa è stato approvato dal Consiglio Comunale in via definitiva.

Daremo ospitalità ed accoglienza ai ragazzi e siamo ben felici che il nostro Piano-traguardo costituisca un lavoro di interesse, di studio e di approfondimento per i giovani che frequentano l’Università.

E’ una grande soddisfazione per l’intera comunità di Polistena che dopo 22 anni dall’approvazione del Piano Regolatore oggi passa al PSC, strumento aggiornato e dunque di nuovissima generazione per l’urbanistica territoriale e calabrese.

Chi, in questi giorni, si è espresso contro questo lavoro enorme e tecnicamente di grande qualità, non risparmiando critiche, davvero risibili, non sa nemmeno di cosa parla e non si rende conto della grande opportunità che ha avuto e perduto, di poter cioè scrivere insieme a noi una pagina importante di storia cittadina.

L’attenzione dell’Università è solo il primo passo verso un documento completo e innovati che siamo certi costituirà un battistrada per la costruzione dei Piani Strutturali su tutto il territorio della Piana e della Calabria.