Con enorme soddisfazione della Maggioranza, durante la seduta Consiliare del 13 Aprile, è stato APPROVATO SENZA VOTI CONTRARI il primo Bilancio di Previsione redatto dall’Amministrazione Piccolo, segno che il clima politico distensivo, l’impegno e la programmazione sono tangibili non solo dalla Comunità ma anche da chi ha l’onore e il dovere di amministrarLa dagli scranni del Consiglio Comunale.

È stato studiato un documento completo nel quale si è tenuto conto della volontà del Sindaco, delle esigenze della nostra Cittadina e di quelle dei Consiglieri Comunali, i quali hanno espresso, ognuno sulla base della propria delega, delle indicazioni di tipo amministrativo, civico e politico.

Finalmente, a partire da domani, l’Amministrazione avrà modo di lavorare dando prova della qualità del proprio operato e delle proprie scelte politico-amministrative.

Il Sindaco: “abbiamo superato questa prima grande prova con grande impegno e senso di responsabilità, in questo Bilancio, il primo sotto la nostra guida, che non ha lasciato nulla al caso, cercando di affrontare tutte le situazioni che si presenteranno durante il corso dell’anno e tenendo conto anche di eventuali emergenze che l’Amministrazione potrebbe trovarsi ad affrontare.

Abbiamo pensato al mondo dell’associazionismo, non solo convocando una riunione con tutti i rappresentanti ma dedicando un capitolo agli aiuti alle associazioni che sigleranno un protocollo d’intesa con l’Amministrazione. Abbiamo tenuto conto delle necessità legate alle feste tradizionali e patronali, con il preciso obiettivo far rivivere a Seminara una stagione estiva di livello.

Abbiamo previsto sin da subito le spese per l’istruzione: dalla mensa, allo scuolabus fino all’assistenza educativa, servizi che partiranno in concomitanza con l’apertura delle scuole.

Grazie al gran lavoro del nostro Vicesindaco Gregorio Garzo, alle scelte legate al calendario e alle modalità di conferimento e di raccolta, la differenziata ha avuto un incremento dal 7 al 24%, segno che la strada verso una Cittadina più pulita è iniziata. In virtù di ciò, sono stati incrementati gli investimenti dedicati al decoro urbano e alle migliorie sul territorio, è giusto che Seminara torni ad essere una Cittadina pulita e decorosa e noi faremo di tutto per permetterlo nel più breve tempo possibile.

Nonostante le ristrettezze economiche, abbiamo creato un fondo di oltre 37.000 euro per permettere l’aumento del monte ore dei nostri dipendenti comunali, un segnale forte, a dimostrazione di quanto questa Amministrazione sia attenta alle esigenze dei lavoratori, un primo passo, piccolo ma importante. Abbiamo fatto la nostra parte per poter dare loro la giusta considerazione ed il giusto ringraziamento per quello che fanno quotidianamente”.