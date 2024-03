È di 12.141.732,30 euro l’utile lordo della BCC Mediocrati al 31.12.2023 (netto 10.066.744 euro). Si tratta di un risultato che raddoppia quello già storico dello scorso anno, confermando la capacità reddituale dell’Istituto e permettendo di proseguire nel sostanzioso incremento patrimoniale della Banca.

Al 31.12.2023 la BCC operava con un attivo di oltre un miliardo di euro, intermediando masse (raccolta+impieghi vivi) per 1 miliardo e 600 milioni di euro circa. Il Patrimonio netto si attesta a 67,49 milioni di euro e fondi propri per 76,4 milioni di euro (nel 2022, rispettivamente, € 58,22 mln e € 69,3 mln).

“Una banca di comunità è traino e sostegno del proprio territorio – dice il Presidente Paldino – questi risultati dimostrano che la BCC Mediocrati sa essere volàno di sviluppo garantendo fiducia a chi la merita, nell’interesse delle famiglie e delle piccole imprese. La Calabria deve trovare al proprio interno le risorse per riscattarsi e la nostra banca testimonia che esiste un’economia sana e competitiva e che ci sono tutte le premesse per poter realizzare ottimi risultati futuri.

L’importante utile ottenuto alla fine dell’esercizio 2023 ci ha permesso di dar vita alla Mutua Mediocrati Sant’Umile, con cui forniremo servizi di welfare allargato per soci, clienti, dipendenti e per le loro famiglie. Inoltre – conclude il Presidente – abbiamo bandito un concorso per l’assunzione di nuove risorse, riprendendo un percorso virtuoso che ci aveva spinto ad assumere tanti giovani validi e preparati, prima di dover intervenire a sostegno del Sistema del Credito Cooperativo”.

